Усиление инфляции в еврозоне все еще требует поддержки мерами денежно-кредитной политики - Драги

Планы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по сокращению ежемесячных покупок активов отражают улучшение прогнозов для экономики еврозоны, заявил председатель ЕЦБ Марио Драги, выступая в понедельник в комитете по экономической и монетарной политике Европейского парламента.
Вместе с тем он отметил, что инфляция в еврозоне пока недостаточно сильна.
"Поддержка мерами денежно-кредитной политики все еще необходима для устойчивого движения темпов инфляции к целевым показателям", - сказал глава ЕЦБ.
Структурная инфляция остается подавленной и, как ожидается, будет восстанавливаться постепенно, добавил он.
ЕЦБ все еще отмечает значительное ослабление рынка труда и слабые темпы роста производительности, которые оказывают понижательное давление на повышение заработной платы в регионе.
Вместе с тем имеющиеся данные свидетельствуют об исчезновении острых рисков дефляции, и в ближайшие годы инфляция усилится, сообщил М.Драги. В январе инфляция в еврозоне достигла 1,8% годовых, приблизившись к целевому уровню (около 2%).
С апреля ЕЦБ сократит объемы количественного смягчения (QE) с текущих 80 млрд евро в месяц до 60 млрд евро в месяц, на новом уровне они останутся как минимум до конца 2017 года.
По словам председателя ЕЦБ, денежно-кредитная политика в еврозоне может оказывать давление на прибыльность банков по различным каналам. Однако "преимущества QE перевешивают побочные эффекты", считает он.
М.Драги выразил обеспокоенность потенциальным усилением протекционизма во многих странах, но подчеркнул, что для начала необходимо ознакомиться с конкретными мерами, когда они будут представлены.
В ходе выступления глава ЕЦБ защитил Германию и другие страны еврозоны от обвинений в манипулировании курсом евро, выдвинутых президентской администрацией США. "Прежде всего, мы не являемся валютными манипуляторами. Наша денежно-кредитная политика отражает различные позиции еврозоны и США в экономическом цикле", - сказал он.
На прошлой неделе советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил в интервью газете Financial Times, что считает курс евро сильно заниженным относительно американской валюты. П.Наварро отметил, что Германия использует этот фактор для получения выгоды при торговле с США.
Таким образом, ФРГ попала в категорию стран, которых администрация Д.Трапа обвинила в манипулировании валютным курсом с целью получения конкурентного преимущества.
Евро после выступления М.Драги сократил падение с 0,8% до 0,4% и стоил $1,0747.
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