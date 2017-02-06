Германия будет искать общие интересы для сотрудничества с администрацией Трампа - Меркель

Германия попытается найти общие интересы, "где это возможно", с администрацией президента США Дональда Трампа, несмотря на разногласия по миграционной политике, заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы постараемся найти общие интересы, где это возможно", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова А.Меркель.
При этом канцлер подчеркнула важность НАТО и признала, что Германии необходимо "делать больше в области безопасности".
"Мы будем рассматривать тему за темой, чтобы понять, где мы можем сотрудничать, а где у нас разные мнения, но в интересах Германии укреплять общность там, где она есть - от взаимодействия спецслужб до вопросов обороны, и, разумеется, нельзя упускать тот факт, что США - это крупнейший торговый партнер ФРГ", - отметила А.Меркель.
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