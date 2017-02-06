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Дальнее зарубежье 06.02.2017 20:36

Германия будет искать общие интересы для сотрудничества с администрацией Трампа - Меркель

Германия попытается найти общие интересы, "где это возможно", с администрацией президента США Дональда Трампа, несмотря на разногласия по миграционной политике, заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы постараемся найти общие интересы, где это возможно", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова А.Меркель.

При этом канцлер подчеркнула важность НАТО и признала, что Германии необходимо "делать больше в области безопасности".

"Мы будем рассматривать тему за темой, чтобы понять, где мы можем сотрудничать, а где у нас разные мнения, но в интересах Германии укреплять общность там, где она есть - от взаимодействия спецслужб до вопросов обороны, и, разумеется, нельзя упускать тот факт, что США - это крупнейший торговый партнер ФРГ", - отметила А.Меркель.

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Тэги: МЕРКЕЛЬ, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az