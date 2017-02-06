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Дальнее зарубежье 06.02.2017 20:52

В Колумбии зафиксировано землетрясение, в Боготе эвакуировали школьников

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник в центральной части Колумбии, оно ощущалось в ряде крупных городов, включая город Кали и столицу страны Боготу, сообщает Геологическая служба страны.

В частности в Боготе из-за землетрясения из зданий были эвакуированы школьники и работники некоторых офисов.

По данным колумбийских геологов, эпицентр землетрясения находился в пяти километрах к юго-востоку от города Колумбия в провинции Уила.

"Никаких данных о жертвах и разрушениях в городе Колумбия не поступало. Мы ждем дальнейших новостей", - сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос в своем микроблоге в Твиттере.

Геологическая служба США в свою очередь сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,6, а эпицентр находился на глубине 37,3 км.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az