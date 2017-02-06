Цены на нефть слабо снижаются в понедельник, Brent у $56,5 за баррель

Нефть умеренно дешевеет в понедельник, участники рынка следят за уровнем добычи топлива в США и странах ОПЕК.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 уменьшилась на $0,27 (0,58%) - до $56,54 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,11 (0,20%) - до $53,72 за баррель.
Нефть держится на уровне выше $50 за баррель последние месяцы, после того, как страны ОПЕК и ряд других нефтедобывающих государств договорились о совместном сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки.
Вместе с тем повышение нефтяных котировок вернуло на рынок американские нефтедобывающие компании, для которых цены ниже $50 делали добычу нерентабельной. Так, по данным компании Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 единиц.
"Пока цены на нефть слабо меняются, - говорит аналитик Tradition Energy Джин Макджиллиан. - Рынок по-прежнему реагирует на снижающееся предложение и растущий спрос. Как только ОПЕК и партнеры картеля отчитаются о сокращении добычи на требуемые 1,8 млн б/с, котировки превысят верхнюю границу текущего диапазона в $55 за баррель".
Публикация отчета ОПЕК о добыче за январь назначена на 13 февраля.
Между тем глава азиатского подразделения нефтетрейдера Vitol Хо Хуэй Мин считает, что рынок нефти будет отличаться повышенной волатильностью в текущем году из-за неопределенности в отношении нового президента США Дональда Трампа. По его мнению, цена Brent будет колебаться от $52 до $62 до конца года.
Азербайджан привержен продолжению демократических реформ - Алиев
Встреча глав правительств стран-участниц ГУАМ состоится 27 февраля – посол Украины в Баку
Баку и Брюссель во вторник начнут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве - Алиев
BP стала первым спонсором IV Исламиады в Азербайджане
Итальянцам и немцам нравится холод в спальне, турки любят погорячее - E.ON
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще более 20 пострадали - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Грузии против ослабления института главы государства
Тяжелое вооружение остается в зоне безопасности в Донбассе, а военные позиции слишком близко друг к другу - ОБСЕ
Президент Грузии высказался за тщательную подготовку встречи с российским лидером
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Куба приглашает азербайджанских инвесторов, - Посол Кубы Альфредо Ньевес Портуондо
Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии