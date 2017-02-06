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ТЭК 06.02.2017 20:13

Цены на нефть слабо снижаются в понедельник, Brent у $56,5 за баррель

Нефть умеренно дешевеет в понедельник, участники рынка следят за уровнем добычи топлива в США и странах ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 уменьшилась на $0,27 (0,58%) - до $56,54 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,11 (0,20%) - до $53,72 за баррель.

Нефть держится на уровне выше $50 за баррель последние месяцы, после того, как страны ОПЕК и ряд других нефтедобывающих государств договорились о совместном сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем повышение нефтяных котировок вернуло на рынок американские нефтедобывающие компании, для которых цены ниже $50 делали добычу нерентабельной. Так, по данным компании Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 единиц.

"Пока цены на нефть слабо меняются, - говорит аналитик Tradition Energy Джин Макджиллиан. - Рынок по-прежнему реагирует на снижающееся предложение и растущий спрос. Как только ОПЕК и партнеры картеля отчитаются о сокращении добычи на требуемые 1,8 млн б/с, котировки превысят верхнюю границу текущего диапазона в $55 за баррель".

Публикация отчета ОПЕК о добыче за январь назначена на 13 февраля.

Между тем глава азиатского подразделения нефтетрейдера Vitol Хо Хуэй Мин считает, что рынок нефти будет отличаться повышенной волатильностью в текущем году из-за неопределенности в отношении нового президента США Дональда Трампа. По его мнению, цена Brent будет колебаться от $52 до $62 до конца года.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az