При дополнительных усилиях можно ускорить реализацию ЮГК - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил успешную реализацию проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) и выразил уверенность в ускорении проекта при дополнительных усилиях.

"Я проинформировал господина президента (Д.Туска – ИФ) о том, что реализация "Южного газового коридора" успешно продвигается, и мы надеемся, что, при дополнительных усилиях, реализация этого проекта ускорится", - сказал И.Алиев в понедельник в Брюсселе на совместном заявлении для прессы с президентом Совета Европейского союза Дональдом Туском.

По его словам, инвестиции в проект ЮГК оцениваются более $40 млрд.

"Азербайджан является новым альтернативным источником природного газа для европейского рынка. Мы поставляем нефть во многие европейские страны, и, надеюсь, очень скоро будем снабжать их природным газом", - подчеркнул И.Алиев.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

А.Азизов