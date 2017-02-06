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ТЭК 06.02.2017 20:38

При дополнительных усилиях можно ускорить реализацию ЮГК - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил успешную реализацию проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) и выразил уверенность в ускорении проекта при дополнительных усилиях.

"Я проинформировал господина президента (Д.Туска – ИФ) о том, что реализация "Южного газового коридора" успешно продвигается, и мы надеемся, что, при дополнительных усилиях, реализация этого проекта ускорится", - сказал И.Алиев в понедельник в Брюсселе на совместном заявлении для прессы с президентом Совета Европейского союза Дональдом Туском.

По его словам, инвестиции в проект ЮГК оцениваются более $40 млрд.

"Азербайджан является новым альтернативным источником природного газа для европейского рынка. Мы поставляем нефть во многие европейские страны, и, надеюсь, очень скоро будем снабжать их природным газом", - подчеркнул И.Алиев.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

А.Азизов

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az