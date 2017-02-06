Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0593 RUR   0.0324 GBR   2.386 TRY   0.5163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев

Дальнее зарубежье 06.02.2017 21:06

Глава МИД Эстонии предложил усилить санкции против РФ в случае ухудшения ситуации на Востоке Украины

В случае ухудшения ситуации на Востоке Украины следует расширить санкции против России, считает министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).

"До тех пор, пока военная деятельность на востоке не прекратится, реализация реформ в Киеве затруднена, особенно если мы говорим о реформах, связанных с Минскими договоренностями", - заявил С.Миксер в понедельник после встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. Его высказывания процитировали "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

По мнению министра, недавнее оживление военной деятельности на Востоке Украины свидетельствует, что "Россия избегает выполнения обязательств, которые она взяла на себя Минскими соглашениями".

"Европа и одинаково мыслящие с ней должны быть последовательными в том, что санкции в отношении России действуют до полного выполнения Россией Минских договоренностей", - подчеркнул С.Миксер.

По его словам, в случае ухудшения ситуации "нужно быть готовыми к усилению санкций".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, МИД, УКРАИНА, РОССИЯ


Похожие новости


Президент Эстонии раскритиковал заявление консерваторов в адрес главы МИД по поводу её национальности Президент Ирана считает, что для борьбы с терроризмом в Европе надо заняться "проблемами в его очагах" Эстония поддерживает реформу ООН - глава МИД Глава МИД Германии посетит Эстонию Штайнмайер опасается раскола в ЕС из-за Украины Россия не представляет для Эстонии прямой опасности - глава МИД республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az