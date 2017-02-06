Глава МИД Эстонии предложил усилить санкции против РФ в случае ухудшения ситуации на Востоке Украины

В случае ухудшения ситуации на Востоке Украины следует расширить санкции против России, считает министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).
"До тех пор, пока военная деятельность на востоке не прекратится, реализация реформ в Киеве затруднена, особенно если мы говорим о реформах, связанных с Минскими договоренностями", - заявил С.Миксер в понедельник после встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. Его высказывания процитировали "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.
По мнению министра, недавнее оживление военной деятельности на Востоке Украины свидетельствует, что "Россия избегает выполнения обязательств, которые она взяла на себя Минскими соглашениями".
"Европа и одинаково мыслящие с ней должны быть последовательными в том, что санкции в отношении России действуют до полного выполнения Россией Минских договоренностей", - подчеркнул С.Миксер.
По его словам, в случае ухудшения ситуации "нужно быть готовыми к усилению санкций".
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