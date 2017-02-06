Инвестиции в возобновляемую энергетику снизились в Европе, но выросли в мире

Инвестиции в возобновляемую энергетику в Европе с 2011 года упали примерно на 50%, до 44 млрд евро в 2016 году, говорится в докладе европейского Энергетического союза.

Между тем общемировой объем инвестиций в данный сектор в минувшем году вырос и достиг 260 млрд евро. Доля Европы в мире составляет всего 18% по сравнению с почти 50% шесть лет назад.

Вместе с тем авторы доклада указывают на то, что стоимость технологий в сфере возобновляемой энергетики за указанный период значительно упала - стоимость солнечных панелей, например, сократилась на 80%.

По данным Еврокомиссии, из возобновляемых источников производится 27,5% электроэнергии в ЕС против 21,7% в 2011 году. Ожидается, что к 2030 году эта доля должна составить 50%.

В докладе отмечается, что для достижения целей в сфере климата и энергетики, поставленных на 2030 год, инвестиции должны составлять около 379 млрд евро в год. Роста инвестиций планируется добиваться за счет привлечения частного капитала и бюджетных средств, а также средств Европейского фонда стратегических инвестиций.