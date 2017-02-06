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ТЭК 06.02.2017 21:26

Инвестиции в возобновляемую энергетику снизились в Европе, но выросли в мире

Инвестиции в возобновляемую энергетику в Европе с 2011 года упали примерно на 50%, до 44 млрд евро в 2016 году, говорится в докладе европейского Энергетического союза.

Между тем общемировой объем инвестиций в данный сектор в минувшем году вырос и достиг 260 млрд евро. Доля Европы в мире составляет всего 18% по сравнению с почти 50% шесть лет назад.

Вместе с тем авторы доклада указывают на то, что стоимость технологий в сфере возобновляемой энергетики за указанный период значительно упала - стоимость солнечных панелей, например, сократилась на 80%.

По данным Еврокомиссии, из возобновляемых источников производится 27,5% электроэнергии в ЕС против 21,7% в 2011 году. Ожидается, что к 2030 году эта доля должна составить 50%.

В докладе отмечается, что для достижения целей в сфере климата и энергетики, поставленных на 2030 год, инвестиции должны составлять около 379 млрд евро в год. Роста инвестиций планируется добиваться за счет привлечения частного капитала и бюджетных средств, а также средств Европейского фонда стратегических инвестиций.

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Тэги: МИР, ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az