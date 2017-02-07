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Дальнее зарубежье 07.02.2017 10:15

Минюст США отстаивает законность иммиграционного указа Трампа - СМИ

Юристы министерства юстиции США заявили о законности указа президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции.

"Указ является законным осуществлением власти президента", - говорится в заявлении юристов министерства, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В ведомстве подчеркнули, что указ преследует цели обеспечения национальной безопасности, и ранее принятое судебное решение, блокирующее его исполнение, ошибочно и должно быть отменено.

Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил журналистам, что "закон на стороне президента" и выразил уверенность, что администрация добьется исполнения указа.

АП отмечает, что после того, как поданная Минюстом в Апелляционный суд девятого округа апелляция была отклонена федеральным судьей штата Вашингтон под предлогом того, что пересмотр решения может "вновь вызвать хаос", решение вопроса может быть перенесено в Верховных суд США.

В январе текущего года Д.Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием беженцев и на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Федеральный судья Сиэтла наложил запрет на исполнение указа.

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Тэги: США, ТРАМП, ИММИГРАЦИЯ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az