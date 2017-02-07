Минюст США отстаивает законность иммиграционного указа Трампа - СМИ

Юристы министерства юстиции США заявили о законности указа президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции.

"Указ является законным осуществлением власти президента", - говорится в заявлении юристов министерства, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В ведомстве подчеркнули, что указ преследует цели обеспечения национальной безопасности, и ранее принятое судебное решение, блокирующее его исполнение, ошибочно и должно быть отменено.

Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил журналистам, что "закон на стороне президента" и выразил уверенность, что администрация добьется исполнения указа.

АП отмечает, что после того, как поданная Минюстом в Апелляционный суд девятого округа апелляция была отклонена федеральным судьей штата Вашингтон под предлогом того, что пересмотр решения может "вновь вызвать хаос", решение вопроса может быть перенесено в Верховных суд США.

В январе текущего года Д.Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием беженцев и на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Федеральный судья Сиэтла наложил запрет на исполнение указа.