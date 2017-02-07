Грушко: РФ поддержит усилия международного сообщества в Афганистане, если присутствие там НАТО действительно направлено на стабилизацию

Обстановка в Афганистане продолжает деградировать, в том числе на севере страны, не ослабевает сопротивление талибов и других повстанческих группировок, заявил в Брюсселе в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.

"Площадь территорий, контролируемых правительством, не только не увеличивается, но сокращается. Количество потерь в вооруженных силах Афганистана растет. Провально положение дел в борьбе с наркопроизводством и наркотрафиком, являющимися основным источником подпитки экстремистов. Не устранена угроза ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ). И все это накладывается на массу внутренних проблем, с которыми приходится справляться афганскому народу", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

"Со стороны НАТО мы слышим заверения в том, что союзники Афганистан не бросят и всестороннее содействие стране будет продолжено. Поддерживаем и будем поддерживать усилия международного сообщества, если присутствие стран альянса не будет преследовать иные цели, кроме стабилизации и мира", - сообщил А.Грушко.

Со своей стороны Россия, указал постпред, будет продолжать помогать Афганистану в становлении боеспособных вооруженных сил, готовить в российских вузах сотрудников силовых ведомств, в том числе наркополицейских.

"Кроме того, продолжим совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности реализацию проекта Совета Россия-НАТО (СРН) по подготовке антинаркотических кадров Афганистана, Пакистана и стран Центральной Азии, который реализовывался ранее в рамках СРН и заморожен по решению НАТО. Контрпродуктивность решений альянса о прекращении сотрудничества с нами по Афганистану видна невооруженным взглядом", - отметил российский дипломат.

По мнению А.Грушко, "очевидно, что, отказавшись от совместного проекта СРН по обслуживанию вертолетов российского/советского производства, альянс выстрелил себе в ногу".

"Известно, что вертолеты Ми-17 и Ми-35 составляют основу воздушного компонента афганских вооруженных сил. Также хорошо известно, что наша техника наиболее пригодна для эксплуатации в афганских условиях, в том числе в высокогорной местности. Без сильного воздушного компонента армия будет не в состоянии контролировать ситуацию. Это признают и те военные, которые служили в Международных силах по содействию безопасности в Афганистане и в миссии НАТО "Решительная поддержка" и призывали членов СРН поскорее запустить этот трастовый фонд", - пояснил постпред РФ.

По его словам, "объективно все должны быть заинтересованы в том, чтобы парк российских вертолетов был в порядке".

"Опять же, если во главу угла будет ставиться задача стабилизации Афганистана, а не закрепления там, найдутся необходимые средства, чтобы поддерживать на должном уровне российскую и советскую военную технику", - подчеркнул постоянный представитель России при НАТО.

Полностью интервью А.Грушко будет опубликовано на сайте http://www.interfax.ru/