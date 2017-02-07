Moody`s понизило долгосрочный рейтинг МБА до B1

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило долгосрочный депозитный рейтинг Международного банка Азербайджана (МБА) в иностранной и национальной валютах с Ba3 до B1, отмечается в сообщении агентства.

Рейтинг по старшим необеспеченным долговым обязательствам снижен с Ba3 до B1.

Агентство ухудшило прогноз по этим рейтингам со «Стабильный» на «Негативный».

Агентство также понизило долгосрочный рейтинг субординированных долговых обязательств с B1 до B2, автономную базовую оценку кредитоспособности банка – с b3 до ca, оценку риска контрагента – с Ba2(cr) до Ba3(cr).

Краткосрочные депозитные рейтинги МБА классифицированы как Not Prime (NP) («непервоклассный»), оценка риска контрагента – как NP(cr).

«Понижение базовой оценки кредитоспособности отражает существенно ослабевшую автономную финансовую позицию банка с отрицательным показателем капитала на конец 2016 года. Даже несмотря на недавно завершенную докапитализацию со стороны государства в объеме 600 млн манатов, капитальная позиция банка все еще отрицательна», - отмечается в сообщении.

По данным агентства, совокупные внешние заимствования МБА на конец 2016 года составляют 4 млрд манатов ($2,1 млрд).

«МБА имеет ограниченную ликвидность в иностранной валюте в объеме 830 млн манатов ($430 млн) по данным на конец января 2017 года. Хотя МБА имеет достаточную ликвидность в манатах (МБА имеет 4,7 млрд манатов в Центральном банке Азербайджана в виде депозитов), возможности их обмена на иностранную валюту ограничены и зависят от поддержки государства», - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что в рамках процесса оздоровления проблемные активы банка в объеме 10 млрд манатов были переданы государственной небанковской кредитной организации ЗАО "Аграркредит", в первом полугодии 2017 года ожидается передача еще 5,3-6 млрд манатов в обмен на активы, номинированные в долларах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО "Аграркредит".

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Основным акционером банка является Министерство финансов.

А.Ахундов