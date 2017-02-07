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Дальнее зарубежье 07.02.2017 10:48

В США создается центр по информационной борьбе с Россией

Власти США выделяют около $160 млн на деятельность "Центра глобального взаимодействия", направленную на ведение информационной борьбы с Россией, сообщает американское интернет-издание "Дейли бист".

Изначально центр был создан в соответствии с инициативой, предложенной сенаторами - республиканцем Робом Портманом и демократом Крисом Мерфи - еще при предыдущем президенте США Бараке Обаме.

Ранее специалисты центра занимались противодействием террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ), однако теперь их сфера деятельности будет расширена. На проект, который планируется реализовать в течение двух лет, власти США выделят около $160 млн.

Ожидается, что эта сумма будет направлена ряду независимых организаций, которые будут прилагать усилия по "борьбе с ложной информацией, которая распространяется Россией относительно Украины".

"Этот закон поможет поддержать наших союзников и наши интересы в нестабильной мировой ситуации: это будет сделано с помощью борьбы с неправдивой информацией, а также путем защиты местных СМИ и гражданского общества от иностранного влияния", - сказал Р.Портман в интервью "Дейли бист".

Издание отмечает, что в случае принятия законопроекта Бена Кардина и Джона Маккейна о санкциях против России в связи с "хакерским делом", на этот проект будут выделены дополнительные $100 млн.

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Тэги: США, РОССИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az