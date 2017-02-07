Асад считает, что сотрудничество Москвы и Вашингтона позитивно отразится на всем остальном мире

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сотрудничество США и России пошло бы на пользу не только Сирии, но и всему остальному миру.

"То, что мы слышали от Трампа в ходе его предвыборной кампании и после, - это обещания, касающиеся важности борьбы с терроризмом и особенно против ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - ИФ), и это то, о чем мы просили последние шесть лет", - приводит сирийское агентство САНА слова Б.Асада. Сирийский президент полагает, что "это обещание, которого надо подождать, пока еще рано ожидать каких-то практических действий".

"Речь может идти о сотрудничестве между США и Россией, которое, мы думаем, позитивно сказалось бы и на всем остальном мире, включая Сирию", - подчеркнул он.

"Однако, как я уже говорил, пока рано что-то оценивать", - добавил Б.Асад.