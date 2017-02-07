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Регион 07.02.2017 11:17

Глава иранского МИД не исключает, что Трамп может пересмотреть ядерную сделку - агентство

Глава МИД Ирана Джавад Зариф полагает, что президент США Дональд Трамп может попытаться пересмотреть ядерную сделку Тегерана с "шестеркой" международных посредников, передает во вторник агентство "Блумберг".

При этом, согласно сообщению, ни Иран, ни Европа на новые переговоры по сделке идти не планируют.

Ранее президент США охарактеризовал договоренность с Ираном относительно его ядерной программы как "наихудшую сделку".

Он также назвал Иран " террористическим государством номер один, которое снабжает всех в мире деньгами и оружием".

На прошлой неделе Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении Ирана.

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Тэги: ИРАН, МИД, АТОМ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az