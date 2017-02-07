Глава иранского МИД не исключает, что Трамп может пересмотреть ядерную сделку - агентство

Глава МИД Ирана Джавад Зариф полагает, что президент США Дональд Трамп может попытаться пересмотреть ядерную сделку Тегерана с "шестеркой" международных посредников, передает во вторник агентство "Блумберг".

При этом, согласно сообщению, ни Иран, ни Европа на новые переговоры по сделке идти не планируют.

Ранее президент США охарактеризовал договоренность с Ираном относительно его ядерной программы как "наихудшую сделку".

Он также назвал Иран " террористическим государством номер один, которое снабжает всех в мире деньгами и оружием".

На прошлой неделе Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении Ирана.