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ТЭК 07.02.2017 10:58

SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях

Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начал бурение новой скважины на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Бурение скважины №2667 осуществляется с морского основания №602А. Проектная глубина скважины составляет 1,57 тыс. метров.

По прогнозам геологов, ожидаемый суточный дебит данной скважины – 10 тонн нефти.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az