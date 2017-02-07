SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях

Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начал бурение новой скважины на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Бурение скважины №2667 осуществляется с морского основания №602А. Проектная глубина скважины составляет 1,57 тыс. метров.

По прогнозам геологов, ожидаемый суточный дебит данной скважины – 10 тонн нефти.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова