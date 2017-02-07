Перемирие в Сирии в целом соблюдается, несмотря на некоторые нарушения - Асад

Президент Сирии Башар Асад считает, что режим прекращения огня в Сирии в целом соблюдается, несмотря на отдельные случаи нарушения, к которым правительственные силы не имеют отношения.

"К настоящему моменту режим прекращения огня соблюдается", - заявил Б.Асад в интервью бельгийским СМИ, текст которого приводит сирийское агентство САНА.

По его словам, подобные нарушения "естественны для каждого перемирия в любой стране, в любой войне, в любом конфликте".

"Однако это не означает, что существует политика нарушения режима прекращения огня со стороны правительства или с любой другой стороны", - отметил он.