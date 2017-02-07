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Дальнее зарубежье 07.02.2017 11:30

Перемирие в Сирии в целом соблюдается, несмотря на некоторые нарушения - Асад

Президент Сирии Башар Асад считает, что режим прекращения огня в Сирии в целом соблюдается, несмотря на отдельные случаи нарушения, к которым правительственные силы не имеют отношения.

"К настоящему моменту режим прекращения огня соблюдается", - заявил Б.Асад в интервью бельгийским СМИ, текст которого приводит сирийское агентство САНА.

По его словам, подобные нарушения "естественны для каждого перемирия в любой стране, в любой войне, в любом конфликте".

"Однако это не означает, что существует политика нарушения режима прекращения огня со стороны правительства или с любой другой стороны", - отметил он.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕМИРИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az