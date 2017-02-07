Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8769 EUR   2.0102 RUR   0.0319 GBR   2.3392 TRY   0.5071

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев -1°

Дальнее зарубежье 07.02.2017 11:46

Новый премьер-министр Эстонии еженедельно берет уроки английского и русского языков

Возглавивший в конце прошлого года правительство Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) активно взялся за изучение английского и русского языков.

В своем общении с журналистами он показал не лучшее владение английским, активно пытается исправить ситуацию и подтягивает его знание, сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR.

"В связи с представительством Эстонии за рубежом и в связи с тем, что Эстония летом возглавит Европейский союз, премьер-министр считает необходимым улучшить свой английский язык", - отметила советник правительства по прессе Хелин Вахер (Helin Vaher),

По словам советника, "премьер-министр Юри Ратас берет раз в неделю уроки как английского, так и русского языка, чтобы совершенствоваться в иностранных языках".

Ю.Ратас является также председателем крупнейшей правящей партии Центра, за которую голосует большинство русскоговорящего населения Эстонии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЯЗЫКИ, ИЗУЧЕНИЕ


Похожие новости


Членство в ЕС и НАТО сделало Эстонию защищенной и обеспеченной, считает премьер Премьер-министр Эстонии подал в отставку Премьер Ансип слагает полномочия Премьер Эстонии разочарован отказом Украины подписать договор с ЕС В Эстонии суд рассматривает иск премьер-министра против газеты "Ыхтулехт" Глава правительства Эстонии извинился за скандал вокруг его партии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az