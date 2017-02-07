Новый премьер-министр Эстонии еженедельно берет уроки английского и русского языков

Возглавивший в конце прошлого года правительство Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) активно взялся за изучение английского и русского языков.
В своем общении с журналистами он показал не лучшее владение английским, активно пытается исправить ситуацию и подтягивает его знание, сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR.
"В связи с представительством Эстонии за рубежом и в связи с тем, что Эстония летом возглавит Европейский союз, премьер-министр считает необходимым улучшить свой английский язык", - отметила советник правительства по прессе Хелин Вахер (Helin Vaher),
По словам советника, "премьер-министр Юри Ратас берет раз в неделю уроки как английского, так и русского языка, чтобы совершенствоваться в иностранных языках".
Ю.Ратас является также председателем крупнейшей правящей партии Центра, за которую голосует большинство русскоговорящего населения Эстонии.
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