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Финансы 07.02.2017 11:37

Moody`s отозвало рейтинги азербайджанского Unibank

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги азербайджанского Unibank, включая долгосрочный депозитный рейтинг в местной и иностранной валюте (B3) и краткосрочные рейтинги в местной и иностранной валюте категории Not Prime (NP) («непервоклассный»), отмечается в сообщении агентства.

Агентство также отозвало базовую оценку кредитоспособности и скорректированную базовую оценку кредитоспособности банка (b3), а также оценки риска контрагента (B2(cr)/Not-Prime(cr)).

До отзыва прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка был негативным.

Moody`s отозвало рейтинги, так как считает, что не получало от банка достаточно информации для рейтинговых действий.

По данным на 1 октября 2016 года, активы Unibank составляли 727,6 млн манатов.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

А.Ахундов

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Тэги: MOODY`S, UNIBANK, ОТЗЫВ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az