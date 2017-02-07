Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги азербайджанского Unibank, включая долгосрочный депозитный рейтинг в местной и иностранной валюте (B3) и краткосрочные рейтинги в местной и иностранной валюте категории Not Prime (NP) («непервоклассный»), отмечается в сообщении агентства.

Агентство также отозвало базовую оценку кредитоспособности и скорректированную базовую оценку кредитоспособности банка (b3), а также оценки риска контрагента (B2(cr)/Not-Prime(cr)).

До отзыва прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка был негативным.

Moody`s отозвало рейтинги, так как считает, что не получало от банка достаточно информации для рейтинговых действий.

По данным на 1 октября 2016 года, активы Unibank составляли 727,6 млн манатов.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

А.Ахундов