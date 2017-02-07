ЕС и НАТО не смогут внести позитивный вклад в процесс стабилизации ситуации в Сирии - Асад

Дамаск не ждет от стран-членов ЕС и НАТО помощи в установлении мира в Сирии, поскольку их деятельность направлена на поддержку террористов и иных враждебных сирийским властям группировок, заявил во вторник сирийский президент Башар Асад.

"Невозможно внести вклад (в стабилизацию ситуации - ИФ), одновременно разрушая Сирию. ЕС с самого начала осуществляет поддержку террористов, называя их по-разному: участниками гуманитарных организаций, умеренной оппозицией и так далее", - сказал Б.Асад в интервью бельгийским СМИ, которое публикует сирийское агентство САНА.

По словам сирийского президента, Евросоюз "изначально поддерживал" такие террористические группировки, как "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Джабхат ан-Нусра" (в настоящее время - "Джебхат Фатх аш-Шам" - ИФ).

Кроме того, Б.Асад высказал свою позицию относительно помощи Сирии со стороны Бельгии в рамках международной коалиции под руководством США.

"Операция коалиции (по борьбе с ИГ - ИФ) фактически противоречит закону, поскольку она была начата без проведения переговоров или запроса разрешения у сирийского правительства, которое обладает легитимностью. Операция нарушает суверенитет нашего государства", - подчеркнул Б.Асад.

При этом сирийский лидер подчеркнул, что власти страны не могут позитивно воспринимать результаты операции против ИГ, поскольку коалиции не удалось предотвратить массовые жертвы населения от действий исламистов.