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Дальнее зарубежье 07.02.2017 12:04

ЕС и НАТО не смогут внести позитивный вклад в процесс стабилизации ситуации в Сирии - Асад

Дамаск не ждет от стран-членов ЕС и НАТО помощи в установлении мира в Сирии, поскольку их деятельность направлена на поддержку террористов и иных враждебных сирийским властям группировок, заявил во вторник сирийский президент Башар Асад.

"Невозможно внести вклад (в стабилизацию ситуации - ИФ), одновременно разрушая Сирию. ЕС с самого начала осуществляет поддержку террористов, называя их по-разному: участниками гуманитарных организаций, умеренной оппозицией и так далее", - сказал Б.Асад в интервью бельгийским СМИ, которое публикует сирийское агентство САНА.

По словам сирийского президента, Евросоюз "изначально поддерживал" такие террористические группировки, как "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Джабхат ан-Нусра" (в настоящее время - "Джебхат Фатх аш-Шам" - ИФ).

Кроме того, Б.Асад высказал свою позицию относительно помощи Сирии со стороны Бельгии в рамках международной коалиции под руководством США.

"Операция коалиции (по борьбе с ИГ - ИФ) фактически противоречит закону, поскольку она была начата без проведения переговоров или запроса разрешения у сирийского правительства, которое обладает легитимностью. Операция нарушает суверенитет нашего государства", - подчеркнул Б.Асад.

При этом сирийский лидер подчеркнул, что власти страны не могут позитивно воспринимать результаты операции против ИГ, поскольку коалиции не удалось предотвратить массовые жертвы населения от действий исламистов.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az