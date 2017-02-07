Асад готов уйти, если сирийцы не поддержат его на выборах

Президент Сирии Башар Асад заявил, что не будет пытаться удерживаться у власти, если его народ выберет другого главу государства.

"Если сирийский народ выберет другого президента, то я автоматически уйду из власти. В таком случае мне не нужно будет делать какой-то выбор: я просто лишусь своей должности. Это очевидно", - сказал он в интервью бельгийским журналистам, текст которого публикует во вторник сирийское агентство САНА.

Б.Асад пояснил, что в ситуации, когда на территории страны ведутся боевые действия, ему крайне важно иметь поддержку сограждан.

"Во время войны самое важное - это располагать поддержкой народа в собственной стране, чтобы восстановить стабильность и безопасность. Без такой поддержки ничего не возможно", - отметил президент Сирии.