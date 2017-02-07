Жена блогера Лапшина, которого власти Белоруссии хотят экстрадироватиь в Азербайджан, попросила для него защиты

Супруга блогера Александра Лапшина обратилась к белорусским властям за предоставлением дополнительной защиты для ее мужа, сообщила адвокат А.Лапшина Наталья Шекина.

"Она (жена Лапшина - ИФ) обратилась за предоставлением дополнительной защиты в Отдел по гражданству и миграции ГУВД Минска", - сказала Н.Шекина журналистам во вторник.

Во вторник в Минске Верховный суд Беларуси рассматривает жалобу А.Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку, предает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Верховный суд рассматривает жалобу в закрытом режиме, А.Лапшин не присутствует на рассмотрении жалобы.

Решение Верховного суда с момента оглашения вступает в законную силу.

Предоставление статуса беженца в Белоруссии дает иностранцу, в частности, право постоянно проживать в республике. Дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории республики, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении на родину с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции А.Лапшина.

Генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции А.Лапшина в Азербайджан. Это решение утвердил минский горсуд, однако задержанный обжаловал его в Верховном суде Белоруссии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи А.Лапшина властям Азербайджана. "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - сказал С.Лавров.

А.Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение оккупированного Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля на пресс-конференции в Минске потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера А.Лапшина Азербайджану, так как считает это решение абсолютно законным.

"Уже давно надо было переслать его (А.Лапшина - ИФ) туда, куда надо. (...) Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? - нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, - ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану", - заявил А.Лукашенко.

"Мы его вообще можем выпустить, но это было бы неправильно, потому что так и к нам отнесутся, когда мы будем (просить) кого-нибудь задержать", - добавил президент Белоруссии.

Он отметил, что пока у белорусской стороны нет никаких оснований для отказа в выдаче А.Лапшина Азербайджану.