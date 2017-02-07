Почти 80% россиян считают Китай партнером и другом - опрос

В представлении большинства россиян Китай является стратегическим партнером (50%) и дружественным государством (27%), в меньшинстве те, кто видит в этой стране экономического или политического соперника (10%), врага (5%), сообщает ВЦИОМ.
По мнению респондентов, в следующие десятилетия Китай будет оставаться союзником России (37%), ее близким компаньоном (38%). Только 14% полагают, что Китай станет опасным соседом, 2% - противником, показал телефонный опрос, проведенный 28-29 января среди 1200 жителей РФ.
Сообщение о размещении Китаем на границе с Россией стратегических ракет респонденты не оставили без внимания: 18% предложили в ответ также разместить ракеты или противоракетные установки, 16% - быть более бдительными, отслеживать ситуацию.
Каждый четвертый считает, что российским властям не надо как-либо реагировать на этот факт (24%). Столько же (25%) затруднились ответить.
В случае условиях обострения отношений Китая и США россияне выступают за сохранение нейтралитета со стороны РФ (53%). Однако те, кто считает возможным вмешаться в конфликт, скорее готовы принять сторону Китая ("осторожно поддержать Китай, но не вмешиваться в конфликт и развивать отношения с обеими странами" - 29%, "открыто поддержать Китай" - 4%). Лишь 6% предлагают оказать некоторую поддержку американской стороне.
Около 200 семей вынужденных переселенцев в Азербайджане смогут заселиться в Джоджуг Марджанлы до конца 2017 года
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Жена блогера Лапшина, которого власти Белоруссии хотят экстрадироватиь в Азербайджан, попросила для него защиты
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе во вторник снизился до 1,8251 AZN/$1
Валютные резервы Китая сократились до менее чем $3 трлн впервые за 6 лет
Первая леди США вновь подала иск против газеты "Дейли мейл"
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 5 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии