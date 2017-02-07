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Регион 07.02.2017 12:10

Сделка по иранскому атому выгодна всем сторонам, заявляет президент Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани считает, что сделка по иранскому атому выгодна для всех сторон, независимо от того, что говорит президент США Дональд Трамп.

"Новый американский президент читает текст ядерного соглашения, но не может его принять. Он говорит, что это худшая сделка в истории", - заявил Х.Рухани в эфире национального телевидения.

"Это взаимовыгодная сделка. Все извлекают из нее пользу... Состоявшиеся переговоры по ядерной сделке могут использоваться в качестве примера для других переговоров для достижения стабильности и безопасности в регионе", - добавил Х.Рухани.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az