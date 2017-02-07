В Афганистане в пятницу будут поминать жертв снежных лавин

Во всех мечетях Афганистана в пятницу пройдут поминальные молитвы по погибшим в результате схода снежных лавин и холодов, заявил, выступая во вторник по национальному телевидению, президент страны Мухаммад Ашраф Гани.

По его словам, стихия за последние дни унесла жизни десятков афганцев, уничтожила сотни жилых домов.

"Наибольшие потери зафиксированы в провинциях Нуристан, Бадахшан, Парван и Газни", - отметил президент.

Между тем губернатор восточной афганской провинции Нуристан Хафиз Абдул Каюм во вторник сообщил местным СМИ, что более 400 человек числятся пропавшими без вести в результате схода снежных лавин в уезде Барге-Матал, число жертв стихии в ряде уездов достигло 83 человек.

По его словам, вот уже три дня под сошедшей снежной массой находятся почти 70 домов в селении Афси уезда Барге-Матал, из-под снега извлечено 27 раненых.

Он также сообщил, что накануне военными вертолетами в район были переброшены продовольствие и теплая одежда для пострадавших, а также команда медиков.

Спасательные работы продолжаются.