В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 5 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали пять человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 89 преступлений, 27 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 87 человек.
Кроме этого, зафиксировано 12 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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