Временные шероховатости в отношениях Москвы и Минска не повредят работе в рамках СНГ - глава исполкома Содружества

Шероховатости в отношениях Белоруссии и России временные и не повлияют на работу в рамках Содружества независимых государств (СНГ), заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев в Минске.
"Это временные трудности и шероховатости", - сказал С.Лебедев журналистам во вторник.
На уточняющий вопрос, не повлияет ли это на отношения в рамках СНГ, он ответил отрицательно.
"Потому что и Россия, и Беларусь являются активными сторонниками сохранения СНГ", о чем неоднократно заявляли лидеры двух стран, пояснил С.Лебедев.
Глава исполкома Содружества обратил внимание, что Россия и Беларусь всегда отличали особо тесные связи.
"Не могу не согласиться с президентом Лукашенко, который сказал, что это временное явление и мы найдем общий язык", - продолжил С.Лебедев.
"Я тоже глубоко убежден, что общий язык будет найден", - подчеркнул он.
"Во главе наших государств стоят мудрые люди и они найдут решение", - убежден С.Лебедев.
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