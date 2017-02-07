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СНГ 07.02.2017 12:18

Временные шероховатости в отношениях Москвы и Минска не повредят работе в рамках СНГ - глава исполкома Содружества

Шероховатости в отношениях Белоруссии и России временные и не повлияют на работу в рамках Содружества независимых государств (СНГ), заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев в Минске.

"Это временные трудности и шероховатости", - сказал С.Лебедев журналистам во вторник.

На уточняющий вопрос, не повлияет ли это на отношения в рамках СНГ, он ответил отрицательно.

"Потому что и Россия, и Беларусь являются активными сторонниками сохранения СНГ", о чем неоднократно заявляли лидеры двух стран, пояснил С.Лебедев.

Глава исполкома Содружества обратил внимание, что Россия и Беларусь всегда отличали особо тесные связи.

"Не могу не согласиться с президентом Лукашенко, который сказал, что это временное явление и мы найдем общий язык", - продолжил С.Лебедев.

"Я тоже глубоко убежден, что общий язык будет найден", - подчеркнул он.

"Во главе наших государств стоят мудрые люди и они найдут решение", - убежден С.Лебедев.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az