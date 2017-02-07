Временные шероховатости в отношениях Москвы и Минска не повредят работе в рамках СНГ - глава исполкома Содружества

Шероховатости в отношениях Белоруссии и России временные и не повлияют на работу в рамках Содружества независимых государств (СНГ), заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев в Минске.

"Это временные трудности и шероховатости", - сказал С.Лебедев журналистам во вторник.

На уточняющий вопрос, не повлияет ли это на отношения в рамках СНГ, он ответил отрицательно.

"Потому что и Россия, и Беларусь являются активными сторонниками сохранения СНГ", о чем неоднократно заявляли лидеры двух стран, пояснил С.Лебедев.

Глава исполкома Содружества обратил внимание, что Россия и Беларусь всегда отличали особо тесные связи.

"Не могу не согласиться с президентом Лукашенко, который сказал, что это временное явление и мы найдем общий язык", - продолжил С.Лебедев.

"Я тоже глубоко убежден, что общий язык будет найден", - подчеркнул он.

"Во главе наших государств стоят мудрые люди и они найдут решение", - убежден С.Лебедев.