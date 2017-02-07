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СНГ 07.02.2017 13:12

Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 16 февраля на два месяца

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей с середины февраля.

"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В.И.Ленина будет закрыт для доступа посетителей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральный службы охраны.

Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. Последний раз Мавзолей Ленина закрывали для посетителей на два месяца в связи с проведением таких работ в феврале-апреле 2015 года.

В этот период специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений работают с забальзамированным телом Ленина, раз в несколько лет вождю меняют костюм.

Во время биохимических работ в самом Мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры. Благодаря новейшим достижениям науки, тело Ленина, забальзамированное в 1924 году, может сохраняться неопределенно долгое время.

В здании Мавзолея масштабный ремонт прошел в 2013 году. Специалисты работали над исправлением покосившегося фундамента, в здании была сделана гидроизоляция. Во время ремонта тело Ленина находилось внутри Мавзолея. Ремонт продолжался более восьми месяцев.

В обычные дни Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

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Тэги: РОССИЯ, МАВЗОЛЕЙ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az