Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

,Очередной плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил на территории Физулинского района Азербайджанской Республики прошел без эксцессов, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского министерства обороны.

«Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 7 февраля на линии противостояния войск Азербайджана и Армении на территории Физулинского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов», - подчеркивается в сообщении.

Мониторинг на территории, контролируемой азербайджанскими Вооруженными силами, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспрщик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Питер Шведберг.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Христо Христов, Жири Аберле и СаймонТиллер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев