Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club

Правлением Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club утвержден и опубликован на официальном сайте (www.caspianenergy.org) план мероприятий на 2017 год. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев.

Согласно утверждённой программе, каждую третью среду месяца будет проводиться CEO Lunch, в рамках которого будет налажено неформальное общение между руководителями государственных структур, представляющих экономический блок правительства, главами дипломатических представительств, топ-менеджерами компаний-членов CEIBC. Первый CEO Lunch состоится 15 февраля.

В рамках Caspian Energy Forum будут проводиться специальные сессии по различным отраслям экономики – первая сессия, посвященная жилищному строительству, пройдет 1 марта 2017 года с участием Самира Нуриева, директора Государственного Агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджанской Республики.

Впервые в этом году, для компаний-членов CEIBC, будет организован NOVRUZ PARTY и NEW YEAR PARTY, которые пройдут соответственно 15 марта и 20 декабря, продолжил Тельман Алиев. Также в рамках SUMMER WEEKEND планируется организация Caspian Energy Cup по гольфу, Caspian Energy Short Film Festival, а также Гран-при Caspian Energy на радиоуправляемых самолетах и радиоуправляемых автомобилях.

По словам Тельмана Алиева, ежемесячно будут проводиться бесплатные для компаний-членов CEIBC семинары по налоговому, таможенному, трудовому и миграционному праву, маркетингу, бренд-менеджменту, МСФО, HR и другим направлениям корпоративного управления и развития. Очередной семинар на тему «Цели компании и стратегическая роль человеческих ресурсов», который проведет представитель образовательного центра Barattson School of Business and Finance Орхан Исаев, состоится 22 февраля 2017 года.

В рамках 4-го Международного Caspian Energy Forum Baku - 2017, приуроченного к 15-ти летнему юбилею Клуба и изданию 100-го юбилейного выпуска журнала Caspian Energy, ожидается участие большого количества иностранных спикеров, на данный момент зарегистрировано 300 делегатов из 17 стран мира. На открытии форума 12 апреля 2017 года, Президенту Азербайджанской Республики, Председателю Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Ильхаму Алиеву, будет вручена премия Caspian Energy Award в номинации «Реформатор года».

Будет активизирована работа по организации традиционных бизнес-форумов и круглых столов по налаживанию диалога бизнес-власть. В ходе работы форумов топ-менеджеры компаний-членов CEIBC и главы отраслевых министерств и ведомств, представляющих экономический блок правительства будут обсуждать проблемы, предложения и вопросы, которые могут способствовать дальнейшему улучшению бизнес-среды и инвестиционного климата.

* При публикации материалов, информаций, статей, подготовке видео- и аудио- сюжетов ссылка на мероприятие Caspian European Club (Caspian Business Club) обязательна.

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E-mail: info@caspianenergy.net; info@caspenergy.com

URL: www.caspianenergy.net;

www.caspianenergy.org;

www.caspianenergyforum.com