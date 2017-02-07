Спикер Верховной Рады Парубий поддержал инициативу Порошенко провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий высказался в поддержку проведения референдума о вступлении страны в НАТО.
"Я поддерживаю инициативу относительно референдума о вступлении в НАТО", - сказал А.Парубий во вторник на открытии сессии украинского парламента.
Спикер добавил, что необходимо приближать законодательство по вопросам безопасности и обороны Украины к стандартам НАТО.
О планах проведения референдума по вопросу о вступлении Украины в НАТО объявил 2 февраля президент Петр Порошенко. "Четыре года назад только 16% (украинцев - ИФ) поддерживали идею вступления Украины, сейчас -54%", - заявил П.Порошенко в интервью сети немецкой газеты Funke Mediengruppe.
"Как президент я должен руководствоваться мнением своего народа, я проведу референдум по вопросу о членстве в НАТО", - сказал П.Порошенко, добавив, что сделает все от него зависящее, чтобы добиться членства в североатлантическом альянсе, если народ на референдуме проголосует за вступление.
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