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Карабахский конфликт 07.02.2017 13:31

Около 200 семей вынужденных переселенцев в Азербайджане смогут заселиться в Джоджуг Марджанлы до конца 2017 года

До конца года 2017 около 200 семей вынужденных переселенцев заселятся в дома в селе Джоджуг Марджанлы Джабральского района, ставшего безопасным для проживания, заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов.

«До конца текущего года предусмотрено переселение семей вынужденных переселенцев в село», - сказал Ф.Гусейнов во вторник в беседе с иностранными журналистами в Джоджуг Марджанлы.

По его словам, желание вернуться в свои родные дома изъявили около 200 семей вынужденных переселенцев.

«В настоящее время ведется работа по оформлению документации и паспортизации домов в селе, а также подготовке мастер-плана, предусматривающего восстановлении инфраструктуры на 150-200 семей», - подчеркнул зампред Госкомитета.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕЛО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, БЕЖЕНЦЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az