Около 200 семей вынужденных переселенцев в Азербайджане смогут заселиться в Джоджуг Марджанлы до конца 2017 года

До конца года 2017 около 200 семей вынужденных переселенцев заселятся в дома в селе Джоджуг Марджанлы Джабральского района, ставшего безопасным для проживания, заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов.
«До конца текущего года предусмотрено переселение семей вынужденных переселенцев в село», - сказал Ф.Гусейнов во вторник в беседе с иностранными журналистами в Джоджуг Марджанлы.
По его словам, желание вернуться в свои родные дома изъявили около 200 семей вынужденных переселенцев.
«В настоящее время ведется работа по оформлению документации и паспортизации домов в селе, а также подготовке мастер-плана, предусматривающего восстановлении инфраструктуры на 150-200 семей», - подчеркнул зампред Госкомитета.
Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.
Ф.Исазаде
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе во вторник снизился до 1,8251 AZN/$1
Валютные резервы Китая сократились до менее чем $3 трлн впервые за 6 лет
Первая леди США вновь подала иск против газеты "Дейли мейл"
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 5 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Спикер Верховной Рады Парубий поддержал инициативу Порошенко провести референдум о вступлении Украины в НАТО
Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 16 февраля на два месяца
Маргвелашвили призвал международное сообщество не признавать референдум и президентские выборы в Южной Осетии
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии