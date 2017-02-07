Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора условились наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса.

"В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем - продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, распространенном во вторник по итогам разговора.

Согласно сообщению, В.Путин и А.Меркель обсуждали обстановку на юго-востоке Украины, "резко обострившуюся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны".