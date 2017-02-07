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СНГ 07.02.2017 15:29

Путин и Меркель договорились о контактах в ближайшее время глав МИД и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем - продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора условились наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса.

"В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем - продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, распространенном во вторник по итогам разговора.

Согласно сообщению, В.Путин и А.Меркель обсуждали обстановку на юго-востоке Украины, "резко обострившуюся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МЕРКЕЛЬ, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az