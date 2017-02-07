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Дальнее зарубежье 07.02.2017 15:49

ThyssenKrupp построит 4 подлодки для Норвегии и 2 для ФРГ

Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG будет строить подводные лодки в сотрудничестве с норвежскими компаниями.

В частности, они получили крупный заказ от Норвегии на строительство четырех подводных лодок, заявила министр обороны страны Ине Эриксен Сёрейде. Заявку на участие в данном проекте подавала также французская компания DCNS, отмечает Deutsche Welle.

Кроме того, ФРГ закажет у ThyssenKrupp две идентичные подводные лодки, сообщили в германском Минобороны страны.

Субмарины будут строиться в сотрудничестве с норвежскими фирмами. Они могут быть приняты на вооружение уже в 2025 году. О стоимости заказа не сообщается.

Ранее власти Норвегии заявляли о выделении дополнительных 17,5 млрд евро на вооруженные силы страны на следующие 20 лет.

Группа ThyssenKrupp имеет более 700 дочерних компаний и филиалов почти в 80 странах, в которых работает свыше 160 тыс. человек. Помимо сталелитейного бизнеса, она занимается производством компонентов и систем для автомобильной промышленности, строительной техники, лифтов, эскалаторов, комплектующих и целых технологических линий для различных видов промышленности, установок для выпуска цемента.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ГЕРМАНИЯ, КОМПАНИЯ, ПОДЛОДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az