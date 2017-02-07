В Палестине крайне негативно восприняли принятый Израилем закон, легализующий построенные на Западном берегу Иордана поселения

Власти Палестинской национальной автономии призвали международное сообщество наказать Израиль за принятый закон, который легализует задним числом поселения на Западном берегу реки Иордан.
"Никто не может легализовать кражу палестинских земель. Строительство поселений - это преступление, строительство поселений - это нарушение всех международных законов", - заявил во вторник палестинский министр туризма и древностей Рула Майя, которую цитирует информационное агентство Ассошиэйтед пресс (АП).
"Думаю, настало время международному сообществу начать действовать, чтобы вынудить Израиль прекратить эти преступления", - подчеркнула министр.
Накануне 60 из 120 депутатов парламента Израиля проголосовали за принятие закона, который позволит легализовать тысячи домов, самовольно возведенных еврейскими поселенцами на частных палестинских землях Западного берега реки Иордан.
Инициатива предлагает заменить практикуемый ныне снос самовольно возведенных поселений передачей их в долгосрочную аренду нынешним пользователям. Палестинцам, владеющим землями, вне зависимости от того, хотят они или нет, будет предоставлена компенсация деньгами или в виде альтернативных земельных наделов.
Противники закона намерены оспорить его в Верховном суде Израиля. Решение может быть вынесено до визита в феврале премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в США.
В период обсуждения проекта закона Б.Нетаньяху высказывал опасения, что его принятие вызовет осуждение со стороны международного сообщества. В ходе визита в Лондон он сказал журналистам, что пробрифинговал Вашингтон и готов поддержать закон.
Госдепартамент США после голосования в кнессете заявил, что воздержится от комментариев до решения Верховного суда Израиля, отмечает АП.
Критики закона предупредил, что его принятие может повлечь вынесение вопроса на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге.
Алиев посмертно наградил Гурбанова званием Национального героя Азербайджана за храбрость при защите госграницы с Арменией
МККК ведет диалог с Баку и Ереваном для организации встречи с гражданином Азербайджана, задержанным армянскими военными
Первые 10 га территории села Джоджуг Марджанлы планируется разминировать в течение месяца - ANAMA
Шефчович и министры ряда стран примут участие в третьем заседании Консультативного совета по ЮГК в Баку
Азербайджанский страховщик PASHA Heyat Sigorta выплатил 42,3 тыс. манатов по страховому случаю при ипотеке
Каспар учредил в Турции 2 компании для более эффективной эксплуатации азербайджанских судов в зарубежных водах
Президент Азербайджана распорядился о проведении юбилеев Тофига Гулиева, Джовдата Гаджиева и Гасана Алиева
Продажа билетов на Исламиаду в Баку начнется 19 марта
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии