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Дальнее зарубежье 07.02.2017 16:13

В Палестине крайне негативно восприняли принятый Израилем закон, легализующий построенные на Западном берегу Иордана поселения

Власти Палестинской национальной автономии призвали международное сообщество наказать Израиль за принятый закон, который легализует задним числом поселения на Западном берегу реки Иордан.

"Никто не может легализовать кражу палестинских земель. Строительство поселений - это преступление, строительство поселений - это нарушение всех международных законов", - заявил во вторник палестинский министр туризма и древностей Рула Майя, которую цитирует информационное агентство Ассошиэйтед пресс (АП).

"Думаю, настало время международному сообществу начать действовать, чтобы вынудить Израиль прекратить эти преступления", - подчеркнула министр.

Накануне 60 из 120 депутатов парламента Израиля проголосовали за принятие закона, который позволит легализовать тысячи домов, самовольно возведенных еврейскими поселенцами на частных палестинских землях Западного берега реки Иордан.

Инициатива предлагает заменить практикуемый ныне снос самовольно возведенных поселений передачей их в долгосрочную аренду нынешним пользователям. Палестинцам, владеющим землями, вне зависимости от того, хотят они или нет, будет предоставлена компенсация деньгами или в виде альтернативных земельных наделов.

Противники закона намерены оспорить его в Верховном суде Израиля. Решение может быть вынесено до визита в феврале премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в США.

В период обсуждения проекта закона Б.Нетаньяху высказывал опасения, что его принятие вызовет осуждение со стороны международного сообщества. В ходе визита в Лондон он сказал журналистам, что пробрифинговал Вашингтон и готов поддержать закон.

Госдепартамент США после голосования в кнессете заявил, что воздержится от комментариев до решения Верховного суда Израиля, отмечает АП.

Критики закона предупредил, что его принятие может повлечь вынесение вопроса на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, ПОСЕЛЕНИЯ-ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az