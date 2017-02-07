Впервые большинство британцев одобряет действия Мэй в Brexit - опрос

Впервые действия правительства Великобритании и премьер-министра Терезы Мэй в отношении процесса выхода страны из Европейского союза (Brexit) получили одобрение большинства жителей страны, свидетельствуют результаты опроса компании ORB.
Доля респондентов, позитивно относящихся к приготовлениям правительства к выходу из ЕС, составила 53%. В прошлом месяце их было всего 38%, в то время как 62% британцев не поддерживали действия правительства.
Сейчас почти половина (47%) опрошенных полагают, что Т.Мэй сможет обеспечить хорошие условия Brexit, а противоположного мнения придерживаются 29%. В прошлом месяце их число было равным - по 35%, пишет International Business Times.
В онлайн-опросе ORB, проводившемся 3-5 февраля, приняли участие около 2,06 тыс. граждан по всей стране.
Как ожидается, процесс Brexit может быть официально запущен уже в марте и продлится два года. В середине января Т.Мэй объявила основные принципы и приоритеты Великобритании в переговорах о выходе страны из состава ЕС.
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