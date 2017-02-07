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Дальнее зарубежье 07.02.2017 16:45

Впервые большинство британцев одобряет действия Мэй в Brexit - опрос

Впервые действия правительства Великобритании и премьер-министра Терезы Мэй в отношении процесса выхода страны из Европейского союза (Brexit) получили одобрение большинства жителей страны, свидетельствуют результаты опроса компании ORB.

Доля респондентов, позитивно относящихся к приготовлениям правительства к выходу из ЕС, составила 53%. В прошлом месяце их было всего 38%, в то время как 62% британцев не поддерживали действия правительства.

Сейчас почти половина (47%) опрошенных полагают, что Т.Мэй сможет обеспечить хорошие условия Brexit, а противоположного мнения придерживаются 29%. В прошлом месяце их число было равным - по 35%, пишет International Business Times.

В онлайн-опросе ORB, проводившемся 3-5 февраля, приняли участие около 2,06 тыс. граждан по всей стране.

Как ожидается, процесс Brexit может быть официально запущен уже в марте и продлится два года. В середине января Т.Мэй объявила основные принципы и приоритеты Великобритании в переговорах о выходе страны из состава ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ОДОБРЕНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az