МККК ведет диалог с Баку и Ереваном для организации встречи с гражданином Азербайджана, задержанным армянскими военными

Международный комитет Красного Креста (МККК) ведет переговоры с Баку и Ереваном для организации встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанного армянскими военными, сообщает пресс-служба МККК.
«В соответствии с международными нормами гуманитарного права мандат МККК включает в себя посещение лиц, задержанных в результате конфликтов. В связи с этим организация ведет конфиденциальный диалог со сторонами карабахского конфликта», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе МККК.
Гражданин Азербайджана Э.Гусейнзаде был задержан армянскими военными вблизи села Талыш в Тертерском направлении карабахского фронта 1 февраля. По утверждениям армянской стороны, Э.Гусейнзаде является солдатом ВС Азербайджана и был взят в плен в ходе проведенной диверсионной вылазки азербайджанской стороной. Однако, Минобороны Азербайджана опровергло данную информацию. Оборонное ведомство отмечает, что Э.Гусейнзаде не состоит в рядах вооруженных сил Азербайджана.
Р.Бабаев
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