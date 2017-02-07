Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8769 EUR   2.0102 RUR   0.0319 GBR   2.3392 TRY   0.5071

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев -1°

Карабахский конфликт 07.02.2017 15:55

МККК ведет диалог с Баку и Ереваном для организации встречи с гражданином Азербайджана, задержанным армянскими военными

Международный комитет Красного Креста (МККК) ведет переговоры с Баку и Ереваном для организации встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанного армянскими военными, сообщает пресс-служба МККК.

«В соответствии с международными нормами гуманитарного права мандат МККК включает в себя посещение лиц, задержанных в результате конфликтов. В связи с этим организация ведет конфиденциальный диалог со сторонами карабахского конфликта», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе МККК.

Гражданин Азербайджана Э.Гусейнзаде был задержан армянскими военными вблизи села Талыш в Тертерском направлении карабахского фронта 1 февраля. По утверждениям армянской стороны, Э.Гусейнзаде является солдатом ВС Азербайджана и был взят в плен в ходе проведенной диверсионной вылазки азербайджанской стороной. Однако, Минобороны Азербайджана опровергло данную информацию. Оборонное ведомство отмечает, что Э.Гусейнзаде не состоит в рядах вооруженных сил Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАЖДАНИН, МККК


Похожие новости


Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 22 раза - Минобороны Азербайджана Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 34 раза - Минобороны Азербайджана Армения вернула Азербайджану тело солдата, погибшего в декабре при отражении армянской диверсии - Госкомиссия Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 6 раз - Минобороны Азербайджана Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 24 раза - Минобороны Азербайджана Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 10 раз - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az