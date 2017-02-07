Экс-главу статистического ведомства Греции обвиняют в завышении дефицита бюджета за 2009г

Бывший глава Греческого статистического управления (ELSTAT) Андреас Георгиу обвиняется властями страны в завышении дефицита госбюджета Греции во время долгового кризиса 2010 года, пишет The Wall Street Journal.

А.Георгиу, живший в США и работавший в Международном валютном фонде (МВФ), стал главой ELSTAT в августе 2010 года, когда страна вела сложные переговоры с международными кредиторами, при этом европейские власти обвиняли правительство Греции в намеренных манипуляциях с показателем дефицита бюджета.

В частности, в октябре 2009 года премьер-министр страны Костас Караманлис заявил, что дефицит в том году будет на уровне около 6% ВВП. Два дня спустя он проиграл выборы, и новое руководство объявило, что реальный дефицит составит 12,5% ВВП. Это спровоцировало распродажу греческих бондов и последующее спасение страны кредиторами, включая МВФ, потребовавших взамен ввести жесткие меры экономии.

В ноябре 2010 года А.Георгиу, которого бывшие коллеги по МВФ характеризуют как сторонника жесткого следования правилам, обнародовал результаты проверки греческих финансов. Как выяснилось, в действительности дефицит бюджета в 2009 году достиг 15,4% ВВП. С этой цифрой согласились власти ЕС, признав ее окончательной.

Однако своей деятельностью на посту главы статистического ведомства А.Георгиу нажил себе немало врагов, среди которых экономист Зои Георганта и консультант Никос Логотетис. Они тоже претендовали на вакансию директора ELSTAT, но получили отказ.

Они обвинили А.Георгиу в участии в "заговоре, имевшем намерение заставить Грецию подписать позорный меморандум, повлекший геноцид греческого народа". По их мнению, он действовал по указке МВФ, где он все еще формально числился в штате - фонд пошел на это, чтобы дать ему возможность сохранить страховку по достижении 50-летнего возраста. В частности, обвинения касаются включения в показатель дефицита бюджетов греческих госкомпаний.

Обвинители считают, что размер дефицита бюджета был завышен на 3,8 млрд евро. Соглашение с международными кредиторами, подписанное впоследствии, нанесло стране ущерб в размере 210 млрд евро, утверждают они.

С тех пор дело неоднократно отклонялось судом из-за отсутствия состава преступления, однако обвинители, которых поддержала Ксени Димитриу, в настоящее время работающая прокурором Верховного суда Греции, подавали апелляции, и судебное разбирательство длится до сих пор. В ноябре 2016 года прокуратура рекомендовала отказаться от претензий к А.Георгиу, однако решение суда пока не вынесено.

"Даже в своем худшем кошмаре я не мог себе представить, что дело затянется на шесть лет", - заявил А.Георгиу. В 2015 году завершился его пятилетний срок на посту главы ELSTAT, и он вернулся домой в Мэриленд, где, по его словам, он проводит большую часть дня, готовясь к судебным слушаниям и общаясь со своими адвокатами.

Европейская комиссия выступила в поддержку А.Георгиу, призвав власти Греции "покончить с ложными представлениями о том, что данные были подвержены манипуляциям в 2010-2015 годах".