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Это интересно 07.02.2017 16:05

Население Китая увеличится до 1,42 млрд человек к 2020 году

Население Китая к 2020 году составит около 1,42 млрд человек, сообщается в Общекитайском плане развития по вопросам планового деторождения на 13-ю пятилетку (2016-2020 годы).

Целями Национального комитета по делам здравоохранения и планового деторождения является годовой естественный прирост населения около 0,6%, а также сокращение гендерной диспропорции до менее 112 мальчиков на 100 девочек.

Основные цели и задачи Китая по плановому деторождения по итогам прошедшей, 12-й пятилетки были успешно выполнены, отмечает агентство "Синьхуа".

Естественный прирост населения сохраняется на уровне около 0,5%, диспропорция в половой структуре населения снизилась до 113,51 со 117,9.

На конец 2015 года общее число населения Китая составляло 1,375 млрд человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az