Эстония выделит Украине 400 тыс. евро на решение гуманитарного кризиса

Эстония намерена выделить Украине 400 тыс. евро для решения проблем, связанных с возникшим в стране гуманитарным кризисом, сообщили во вторник в пресс-службе эстонского МИД.
"Деньги пойдут на восстановление первичного ремонта жилья и снабжение питьевой водой, а также улучшение положения людей, покинувших свои дома из-за кризиса", - сказал представитель пресс-службы.
Как сообщается, 200 тыс. евро выделяется через Международный комитет Красного Креста и 200 тыс. евро - через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Глава МИД Эстонии Свен Миксер на пресс-конференции во вторник в Таллине заявил, что "вооруженный конфликт в восточной Украине, продолжающийся уже почти три года, катастрофически отразился на регионе".
По его словам, "недавний обстрел гражданских объектов и населения в Авдеевке привел к усилению гуманитарного кризиса". "Это грубое нарушение международного гуманитарного права. Ситуация серьезная и заслуживает международного осуждения", - подчеркнул глава МИД.
Он также сообщил, что на завершившемся накануне Совете министров иностранных дел стран ЕС высказался за усиление санкций в отношении России в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Донбассе.
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