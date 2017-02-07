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СНГ 07.02.2017 17:17

Эстония выделит Украине 400 тыс. евро на решение гуманитарного кризиса

Эстония намерена выделить Украине 400 тыс. евро для решения проблем, связанных с возникшим в стране гуманитарным кризисом, сообщили во вторник в пресс-службе эстонского МИД.

"Деньги пойдут на восстановление первичного ремонта жилья и снабжение питьевой водой, а также улучшение положения людей, покинувших свои дома из-за кризиса", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщается, 200 тыс. евро выделяется через Международный комитет Красного Креста и 200 тыс. евро - через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Глава МИД Эстонии Свен Миксер на пресс-конференции во вторник в Таллине заявил, что "вооруженный конфликт в восточной Украине, продолжающийся уже почти три года, катастрофически отразился на регионе".

По его словам, "недавний обстрел гражданских объектов и населения в Авдеевке привел к усилению гуманитарного кризиса". "Это грубое нарушение международного гуманитарного права. Ситуация серьезная и заслуживает международного осуждения", - подчеркнул глава МИД.

Он также сообщил, что на завершившемся накануне Совете министров иностранных дел стран ЕС высказался за усиление санкций в отношении России в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Донбассе.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az