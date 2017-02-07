Кандидат в президенты Франции Макрон отверг обвинения в гомосексуализме

Бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон во вторник опроверг сообщения о том, что он состоит в однополых отношениях.

"Вы будете слышать разные вещи, что я якобы веду двойную жизнь, что у меня есть вторая жизнь. Это неприятно для Бриджит (для супруги Э.Макрона - ИФ)... Если на званых обедах вам скажут, что у меня отношения с Маттье Гайе, то, видимо, речь идет о моем двойнике", - приводит парижская пресса слова Э.Макрона.

Представитель Э.Макрона в свою очередь "опровергла слухи о его частной жизни".

Газета "Паризьен" в свою очередь напоминает, что личная жизнь Э.Макрона не раз становилась предметом обсуждений. В прессе и соцсетях кандидата в президенты Франции неоднократно обвиняли в гомосексуализме.

40-летний М.Гайе - известная личность в мире культуры и СМИ, в настоящее время он занимает должность генерального директора на "Радио Франс".

39-летний Э.Макрон с 2007 года состоит в браке со своей бывшей учительницей французского языка, 63-летней Бриджит Тронье.

Совместных детей у пары нет, однако у Б.Тронье есть трое детей от предыдущего брака и шестеро внуков.