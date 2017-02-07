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Дальнее зарубежье 07.02.2017 17:28

Кандидат в президенты Франции Макрон отверг обвинения в гомосексуализме

Бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон во вторник опроверг сообщения о том, что он состоит в однополых отношениях.

"Вы будете слышать разные вещи, что я якобы веду двойную жизнь, что у меня есть вторая жизнь. Это неприятно для Бриджит (для супруги Э.Макрона - ИФ)... Если на званых обедах вам скажут, что у меня отношения с Маттье Гайе, то, видимо, речь идет о моем двойнике", - приводит парижская пресса слова Э.Макрона.

Представитель Э.Макрона в свою очередь "опровергла слухи о его частной жизни".

Газета "Паризьен" в свою очередь напоминает, что личная жизнь Э.Макрона не раз становилась предметом обсуждений. В прессе и соцсетях кандидата в президенты Франции неоднократно обвиняли в гомосексуализме.

40-летний М.Гайе - известная личность в мире культуры и СМИ, в настоящее время он занимает должность генерального директора на "Радио Франс".

39-летний Э.Макрон с 2007 года состоит в браке со своей бывшей учительницей французского языка, 63-летней Бриджит Тронье.

Совместных детей у пары нет, однако у Б.Тронье есть трое детей от предыдущего брака и шестеро внуков.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ, ГОМОСЕКСУАЛИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az