Туск: соглашение об ассоциации с Евросоюзом - в интересах самой Молдавии

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в связи с визитом в Брюссель молдавского президента Игоря Додона выразил убеждение в пользе для Молдавии соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Я по-прежнему убежден, что сотрудничества ЕС и Молдовы, включая AA/DCFTA (соглашения об ассоциации и углубленной зоне свободной торговли - ИФ), в интересах самой Молдовы, для её будущего и дальнейших реформ", - говорится в записи на русском языке, появившейся в "Твиттере" Д.Туска во вторник.