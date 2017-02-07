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Дальнее зарубежье 07.02.2017 17:45

Туск: соглашение об ассоциации с Евросоюзом - в интересах самой Молдавии

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в связи с визитом в Брюссель молдавского президента Игоря Додона выразил убеждение в пользе для Молдавии соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Я по-прежнему убежден, что сотрудничества ЕС и Молдовы, включая AA/DCFTA (соглашения об ассоциации и углубленной зоне свободной торговли - ИФ), в интересах самой Молдовы, для её будущего и дальнейших реформ", - говорится в записи на русском языке, появившейся в "Твиттере" Д.Туска во вторник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: ЕС, МОЛДАВИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az