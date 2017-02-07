Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8769 EUR   2.0102 RUR   0.0319 GBR   2.3392 TRY   0.5071

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев -1°

Дальнее зарубежье 07.02.2017 18:01

SEC может смягчить требования к раскрытию данных об оплате труда топ-менеджеров

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США вернулась к обсуждению требований о раскрытии данных о разрыве в оплате труда топ-менеджеров и рядовых сотрудников компаний, однако на этот раз речь идет о смягчении регулирования в рамках пересмотра законодательства о финансовом секторе.

Как пишет The Wall Street Journal, и.о. председателя SEC, республиканец Майкл Пивовар дал сигнал о пересмотре требований к раскрытию информации об оплате труда.

М.Пивовар с самого начала возражал против введения этого требования и голосовал против него в 2015 году, когда комиссия утверждала соответствующие правила. Теперь он отмечает, что некоторые компании США "столкнулись с непредвиденными трудностями в сфере комплаенса, которые могут воспрепятствовать соблюдению ими сроков подачи отчетности". В связи с этим временный глава SEC направил запрос о пересмотре этих правил.

Согласно правилу 2015 года, принятому в рамках закона Додда-Фрэнка о реформе финансовой отрасли США, компании с 2018 года должны раскрывать данные о медианной оплате труда работников и сравнивать ее с размером оплаты труда CEO. Предполагалось, что такой подход замедлит повышение зарплат гендиректоров в компаниях, где разрыв в оплате труда уже слишком велик.

Данное правило SEC вызвало напряженные споры, поскольку оно увязывало раскрытие сущфактов с политическими дебатами о неравенстве доходов и завышенных объемах выплат топ-менеджерам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: США, SEC, ЗАРПЛАТЫ, РАСКРЫТИЕ


Похожие новости


В США оправдали первого инсайдера за 7 лет Обама представил кандидата на пост главы SEC - Мэри Джо Уайт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az