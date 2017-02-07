SEC может смягчить требования к раскрытию данных об оплате труда топ-менеджеров

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США вернулась к обсуждению требований о раскрытии данных о разрыве в оплате труда топ-менеджеров и рядовых сотрудников компаний, однако на этот раз речь идет о смягчении регулирования в рамках пересмотра законодательства о финансовом секторе.
Как пишет The Wall Street Journal, и.о. председателя SEC, республиканец Майкл Пивовар дал сигнал о пересмотре требований к раскрытию информации об оплате труда.
М.Пивовар с самого начала возражал против введения этого требования и голосовал против него в 2015 году, когда комиссия утверждала соответствующие правила. Теперь он отмечает, что некоторые компании США "столкнулись с непредвиденными трудностями в сфере комплаенса, которые могут воспрепятствовать соблюдению ими сроков подачи отчетности". В связи с этим временный глава SEC направил запрос о пересмотре этих правил.
Согласно правилу 2015 года, принятому в рамках закона Додда-Фрэнка о реформе финансовой отрасли США, компании с 2018 года должны раскрывать данные о медианной оплате труда работников и сравнивать ее с размером оплаты труда CEO. Предполагалось, что такой подход замедлит повышение зарплат гендиректоров в компаниях, где разрыв в оплате труда уже слишком велик.
Данное правило SEC вызвало напряженные споры, поскольку оно увязывало раскрытие сущфактов с политическими дебатами о неравенстве доходов и завышенных объемах выплат топ-менеджерам.
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