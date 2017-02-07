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Регион 07.02.2017 18:16

Лебедев возглавит наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Армении

Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на предстоящих парламентских выборах в Армении, сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.

"Постоянные полномочные представители согласовали кандидатуру Сергея Лебедева в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Национального Собрания Республики Армения", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам прошедшего во вторник в Минске заседания Совета постпредов стран Содружества.

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Тэги: СНГ, АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az