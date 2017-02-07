Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в столице Афганистана

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле, сообщает во вторник телерадиокорпорация Би-би-си.

Еще около 45 человек получили ранения.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

По информации агентства, террорист-смертник подорвал себя перед служебным входом в здание суда. В момент взрыва многие из сотрудников как раз закончили работу и покидали суд.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.