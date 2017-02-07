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Дальнее зарубежье 07.02.2017 16:39

Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в столице Афганистана

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле, сообщает во вторник телерадиокорпорация Би-би-си.

Еще около 45 человек получили ранения.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

По информации агентства, террорист-смертник подорвал себя перед служебным входом в здание суда. В момент взрыва многие из сотрудников как раз закончили работу и покидали суд.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az