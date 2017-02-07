Площадь столицы Казахстана увеличилась почти на 9 тыс. гектаров

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменении границ города Астаны, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: 1. Изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 тыс. 719 гектар, согласно приложению к настоящему Указу", - говорится в тексте документа, размещенного во вторник на сайте президента.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.