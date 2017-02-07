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СНГ 07.02.2017 18:40

Площадь столицы Казахстана увеличилась почти на 9 тыс. гектаров

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменении границ города Астаны, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: 1. Изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 тыс. 719 гектар, согласно приложению к настоящему Указу", - говорится в тексте документа, размещенного во вторник на сайте президента.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, ГРАНИЦЫ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az