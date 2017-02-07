Социал-демократы впервые с 2006 года обогнали партию Меркель по популярности среди избирателей - опрос

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в ходе предвыборной борьбы опередила по популярности правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), сообщает во вторник немецкая газета "Бильд".

По данным опроса, проведенного для издания институтом Insa, такая расстановка сил в предвыборной гонке отмечается впервые с 2006 года.

В настоящий момент СДПГ может рассчитывать на поддержку 31% респондентов, тогда как ХДС/ХСС - на 30%.

Кроме того, кандидат от СДПГ Мартин Шульц, борющийся за пост канцлера ФРГ, вырвался вперед по популярности и опережает Ангелу Меркель, возглавляющую ХДС.

В свою очередь, за партию "левых", если бы выборы состоялись сейчас, проголосовали бы 10% опрошенных, а за партию "зеленых" - 7%, свидетельствуют результаты опроса.

Выборы в Бундестаг (нижнюю палату парламента Германии) пройдут 24 сентября 2017 года, после чего будет сформировано правительство и выбран канцлер ФРГ.