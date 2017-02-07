Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8769 EUR   2.0102 RUR   0.0319 GBR   2.3392 TRY   0.5071

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев -1°

Дальнее зарубежье 07.02.2017 19:02

Социал-демократы впервые с 2006 года обогнали партию Меркель по популярности среди избирателей - опрос

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в ходе предвыборной борьбы опередила по популярности правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), сообщает во вторник немецкая газета "Бильд".

По данным опроса, проведенного для издания институтом Insa, такая расстановка сил в предвыборной гонке отмечается впервые с 2006 года.

В настоящий момент СДПГ может рассчитывать на поддержку 31% респондентов, тогда как ХДС/ХСС - на 30%.

Кроме того, кандидат от СДПГ Мартин Шульц, борющийся за пост канцлера ФРГ, вырвался вперед по популярности и опережает Ангелу Меркель, возглавляющую ХДС.

В свою очередь, за партию "левых", если бы выборы состоялись сейчас, проголосовали бы 10% опрошенных, а за партию "зеленых" - 7%, свидетельствуют результаты опроса.

Выборы в Бундестаг (нижнюю палату парламента Германии) пройдут 24 сентября 2017 года, после чего будет сформировано правительство и выбран канцлер ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИИ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Правящая коалиция Германии готова одобрить экономические санкции против России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az