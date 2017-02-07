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СНГ 07.02.2017 19:42

Президент Молдавии предложил Евросоюзу провести трехсторонние переговоры о развитии торговли с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон во вторник в ходе визита в Брюссель предложил председателю Европейского Совета Дональду Туску начать трехсторонние переговоры по вопросу торговли Молдавии с Россией.

"Для Молдавии жизненно важно восстановление экономических отношений с Россией", - отметил И.Додон, которого цитируют молдавские СМИ.

Другим проектом взаимодействия и Брюсселя и Москвы с Кишиневом, по его словам, "могла бы стать помощь в расследовании кражи из молдавских банков миллиарда евро".

Характеризуя содержание беседы с главой ЕС, И.Додон подчеркнул, что "несмотря на оптимистичные прогнозы развития республики после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в действительности за два года ситуация ухудшилась".

По его словам, "реформы в Молдавии, в основном, имитируются, чтобы о них доложить в Брюссель".

"Я имею в виду как макроэкономические показатели, так и качество жизни граждан, показатели борьбы с коррупций, пострадала также и независимость СМИ. Я подчеркнул, что, если в результате очередных или внеочередных парламентских выборов в Молдавии возникнет инициатива о возможном референдуме по отказу от Соглашения об ассоциации с ЕС, то, как президент, я буду следить за его проведением", - отметил И.Додон.

По его словам, доверие граждан к европейской интеграции Молдавии уменьшилось с 68% в 2009 г. до 38% в 2016 г.

"Это не случайность. Такое положение дел определено очень плохим управлением в экономике чиновниками, а также использование европейскими эмиссарами двойных стандартов в оценке их деятельности, исходя из геополитического контекста. Мы говорили о том, что реформы в Кишиневе во многом оказались не реализованными, потому как для их воплощения нужна политическая воля, которой не оказалось", - подчеркнул глава государства.

Согласно программе визита, во вторник состоятся встречи И.Додона с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини; председателем Европейского парламента Антонио Таяни; председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером; генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОСОЮЗ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az