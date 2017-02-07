Оборот по сделкам на БФБ в январе увеличился в 6 раз

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе 2017 года составил 1 млрд 53 млн 773,499 тыс. манатов, что в 6 раз выше показателя января прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.
В общем объеме сделок на БФБ в январе на долю рынка производных сделок пришлось 372 млн 483,9 тыс. манатов (рост в 2,7 раза – ИФ-Аз), из которых на долю сделок с валютой - 358 млн 378,319 тыс. манатов, сделок с товарами – 14 млн 105,581 тыс. манатов.
Из общего оборота в январе на сделки с государственными ценными бумагами пришлось 39 млн 777,915 тыс. манатов (рост на 25,8%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млн 652,538 тыс. манатов. При этом весь объем размещения пришелся на вторичный рынок.
Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка на первичном рынке за отчетный период составил 38 млн 125,377 тыс. манатов.
На долю паевого рынка в общем обороте БФБ в январе пришлось 600 млн 345,79 тыс. манатов против 355,823 тыс. манатов в январе 2016 года. При этом объем размещения акций на первичном рынке составил 600 млн манатов, на вторичном – 345,79 тыс. манатов.
На долю долговых инструментов рынка ценных бумаг в общем объеме сделок в январе пришлось 41 млн 165,893 тыс. манат (рост в 7,2 раза). При этом объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на вторичном рынке составил 10 млн манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций на вторичном рынке за январь составил 31 млн 165,893 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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