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СНГ 07.02.2017 19:28

Генсек НАТО отказался от встречи с президентом Молдавии - СМИ

В ходе визита в Брюссель президент Молдавии Игорь Додон встретится не с генеральным секретарем НАТО, а с его заместителем Роуз Геттемюллер.

Как сообщил во вторник официальный сайт организации, НАТО будет представлять не генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, а его заместитель.

Встреча назначена на 18.45 местного времени (20.45 МСК). Ряд молдавских СМИ сообщил, что генсек отказался от встречи.

Встреча была назначена по просьбе президента Молдавии. НАТО изначально не подтвердила встречу, о которой запросил официальный Кишинев, но за несколько дней до визита И.Додона в Брюссель сообщили о том, что она состоится.

На прошлой неделе, после подтверждения информации о встрече, президент Молдавии заявил, что "офис НАТО в Кишиневе не нужен".

"В ходе визита в Брюссель по нашей просьбе состоится и встреча в НАТО. Уже подтвердили встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса. Я выскажу официальную позицию президента. Мы считаем, что в Молдавии не надо открывать офис НАТО. Молдавия - нейтральная страна", - сказал И.Додон.

В конце ноября 2016 года Молдавия подписала соглашение об открытии Бюро НАТО в Кишиневе. Документ подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе премьер-министр Молдавии Павел Филип и Й.Столтенберг. Документ был ратифицирован парламентом в декабре и вступил в силу до инаугурации нового президента И.Додона. Открытие офиса намечено на март 2017 года.

И.Додон заявил о намерении блокировать работу офиса НАТО и "добиваться неукоснительного соблюдения нейтралитета Молдовы, который является одним из основополагающих конституционных принципов". Он также намерен предложить НАТО подписать официальный документ о признании организацией молдавского нейтралитета.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, НАТО, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az