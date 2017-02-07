Алиев посмертно наградил Гурбанова званием Национального героя Азербайджана за храбрость при защите госграницы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о присвоении (посмертно) звания Национального героя Азербайджана военнослужащему азербайджанских ВС Чингизу Гурбанову, сообщает сайт главы государства.
«Солдату Ч.Гурбанову посмертно награжден званием Национального героя Азербайджана за особые заслуги при защите территориальной целостности страны и личный героизм при выполнении боевого задания», - говорится в соответствующем распоряжении президента.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря 2016 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.
В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Ч.Гурбанов, тело которого находилось у армянской стороны. Азербайджан обращался к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Армения 5 февраля вернуло тело военнослужащего, который был похоронен 6 февраля.
Р.Бабаев
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