Курс манат/доллар на 8 февраля - 1,8252 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 февраля установил на уровне 1,8252 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На 7 февраля курс составлял 1,8769 манат/$1.

Н.Аббасова